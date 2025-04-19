BIST 9.317
DOLAR 38,10
EURO 43,49
ALTIN 4.076,87
HABER /  GÜNCEL

2'si kırmızı bültenle aranıyordu 3 kişi Gürcistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildi

2'si kırmızı bültenle aranıyordu 3 kişi Gürcistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2'si kırmızı bültenle aranan 3 kişiyi Gürcistan'da yakalayıp ülkeye getirdiklerini duyurdu.

Abone ol

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı "Sınır ötesine de kaçsanız Türk polisinden kaçamazsınız" başlıklı paylaşımda Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde, Artvin İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.K. isimli şahıs, 'kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.Ö.Y. isimli şahıs, 'bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan ulusal seviyede aranan E.Ç. isimli şahıs, Gürcistan'da yakalandı ve Artvin Sarp Kara Hudut Kapısı'ndan Artvin İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince teslim alınarak ülkemize iadeleri sağlandı."

Adalet Bakanlığı ile operasyonda görev alan Bakanlık çalışanlarına teşekkür eden Yerlikaya, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.K. ve R.Ö.Y. ile ulusal seviyede aranan E.Ç. isimli şahısları, Gürcistan'dan ülkemize geri getirdik. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun, uluslararası işbirliğimizle suçluları yakalayıp ülkemize geri getireceğiz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Pentagon gelecek aylarda Suriye'de kalacak asker sayısını açıkladı
Pentagon gelecek aylarda Suriye'de kalacak asker sayısını açıkladı
Adana'da arının soktuğu kişi öldü
Adana'da arının soktuğu kişi öldü
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde play-off biletini alan son takım belli oldu
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde play-off biletini alan son takım belli oldu
Hatay'da balık tutarken hayatını kaybetti
Hatay'da balık tutarken hayatını kaybetti
Başakşehir'de iş merkezinde çıkan yangın 4 katlı binaya sıçradı
Başakşehir'de iş merkezinde çıkan yangın 4 katlı binaya sıçradı
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
ABD’den vatandaşlarına Suriye uyarısı! Her an saldırı gerçekleşebilir
ABD’den vatandaşlarına Suriye uyarısı! Her an saldırı gerçekleşebilir
Hizbullah lideri: Kimsenin Hizbullah'ın silahlarını almasına izin vermeyeceğiz
Hizbullah lideri: Kimsenin Hizbullah'ın silahlarını almasına izin vermeyeceğiz
Interpol tarafından aranıyordu: Bodrum'da yakalandı
Interpol tarafından aranıyordu: Bodrum'da yakalandı
ABD'den Suriye duyurusu! Şam'da her an saldırı olabilir
ABD'den Suriye duyurusu! Şam'da her an saldırı olabilir
Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık
Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık