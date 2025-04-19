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18 yaşındaki Meryem'in başına gelenler çok feci! Düştü, çarptı, savruldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
18 yaşındaki Meryem'in başına gelenler çok feci! Düştü, çarptı, savruldu

Esenyurt'ta oturduğu 4. kattaki dairenin penceresinden düşen Mısırlı genç kız ağır yaralandı.

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1871. Sokak'taki bir binanın 4. katında oturan Mısır uyruklu Meryem S. (18), henüz belirlenemeyen nedenle dairenin penceresinden aşağı düştü.

Binanın girişindeki marketin tentesine çarpan genç kız, daha sonra kaldırıma savruldu.

Ağır yaralanan Meryem S, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Adreste inceleme yapan polis ekiplerinin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

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