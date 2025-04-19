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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü M.C, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C'yi (53) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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