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ABD'den Suriye duyurusu! Şam'da her an saldırı olabilir

ABD'den Suriye duyurusu! Şam'da her an saldırı olabilir

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de saldırı riskine dair yeni bir güvenlik uyarısı yaptı. Saldırılar aniden gerçekleşebilir denildi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye ile ilgili güvenlik uyarısı yaptı.

ABD: ŞAM'DA HER AN SALDIRI OLABİLİR

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Şam'da her an saldırı olabilir" ifadeleri kullanılarak ABD vatandaşlarından ülkeyi derhal terk etmeleri istendi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Saldırılar, kamuya açık etkinlikler, oteller, kulüpler, restoranlar, ibadet yerleri, okullar, parklar, alışveriş merkezleri, toplu taşıma sistemleri ve kalabalıkların toplandığı alanlar dahil olmak üzere, çok az ya da hiç uyarı olmadan gerçekleştirilebilir." ifadelerine yer verildi.

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