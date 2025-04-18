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Beşiktaş Belediye Başkanı Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz da tutuklandı

Beşiktaş Belediye Başkanı Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz da tutuklandı

Beşiktaş Belediyesi ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, belediyedeki ihalelere fesat karıştırmak iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Sağlık kontrollerinin ardından aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz ile Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ'ın da olduğu 12 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 6 kişi için tutuklama talep edilirken 6'sı için ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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