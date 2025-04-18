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TFF'den Türkiye Kupası için flaş karar!

TFF'den Türkiye Kupası için flaş karar!

TFF, 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının Eskişehir'den alınacağını ve stadyum tercihinin yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stat için yeniden değerlendirme kararı alındığını duyurdu.

TFF'nin açıklamasında, Eskişehir Valiliğinin "Müsabaka yer değişikliği" konulu yazısına istinaden Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumun yeniden değerlendirileceği kararının alındığı belirtildi.

TFF, kupa finalinin oynanacağı şehir ve stadın ilerleyen günlerde açıklanacağını bildirdi.

TFF
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