Uçakta kabin ekibi inişte farketti! Uçakta sigara içmenin cezası bakın ne kadar

AJet'in Lefkoşa-İstanbul seferini yapan uçağında sigara içen yolcuyu kabin ekibi fark etti. Rapor edilen olay, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne bildirildi. Yolcuya idari para cezası uygulanacak. Uçakta sigara içmenin cezası 20 bin liraya yakın.

Abone ol

AJet'in 17 Nisan'da VF164 sefer sayılı Ercan Havalimanı-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşunu gerçekleştiren uçağında, bir yolcunun arka koltukta elektronik sigara içtiği iniş sırasında kabin ekibi tarafından fark edildi.

Kabin ekibindekilerin durumu bildirmesi üzerine kaptan pilot, inişte polis talebinde bulundu.

Uçağa gelen polisler, tutanak düzenleyerek, sigara içen kişiye kural dışı yolcu prosedürü uyguladı.

Rapor edilen olay, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne (SHGM) de bildirildi. SHGM'nin yolcuya, idari para cezası uygulayacağı öğrenildi.

Uçakta sigara içmenin cezası ne kadar?

2025 yılında uçak içerisinde duman çıkaran cihaz kullanan ve sigara içen yolculara 19 bin 668 lira para cezası veriliyor.