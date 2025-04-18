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Toyota'nın ilkbahar servis kampanyası başladı

Toyota'nın ilkbahar servis kampanyası başladı

Toyota, ilkbahar ve yaz aylarına aracını hazırlamak isteyenler için servis bakımı kampanyası başlattığını duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcıların araçlarına en iyi şekilde bakmasını hedefleyen kampanya, Türkiye genelinde 65 Toyota Yetkili Servisi'nde 31 Mayıs'a kadar geçerli olacak.

Kampanya kapsamında fren balata ve diskleri, amortisör, silecek ve debriyaj setlerinde yüzde 25 indirim sağlanıyor. Pratikliği artıran taşıma aksesuarları ise yüzde 15 indirimle alınabiliyor. 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota'nın orijinal motor yağı, yağ filtresi ve aküsü yüzde 20 indirimli sunulurken, bakım işçiliği ise yüzde 15 indirimli olarak uygulanıyor.​​​​​​​

Sıfır ve ikinci el Toyota kullanıcıları için geçerli 'Toyota Garanti ON' programı, periyodik bakımını Toyota'nın yetkili servislerinde yaptıran kullanıcılara ücretsiz garanti uzatma avantajı da sunuyor. Binek ve ticari Toyota araçlar için geçerli program sayesinde, periyodik bakımını yetkili serviste yaptıran kullanıcılar, gerekli şartları sağlamaları durumunda, araçlarını 10 yaşa veya 160 bin kilometreye kadar kapsayan ücretsiz ek garanti sistemine dahil edebiliyor. Program, araç modeline göre 1 yıl-15 bin kilometre ya da 1 yıl 10 bin kilometre garanti süresi de sağlıyor.​​​​​​​

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