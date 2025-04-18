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Betimar ve Area'dan bomba anket! Özgür Özel'e haberler kötü!

Area Araştırma 9- 15 Nisan 2025 tarihleri arasında 26 ilde 87 ilçede 18 yaş ve üzeri toplam 2.000 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

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Ankette siyasi gündeme ilişkin katılımcılara pek çok soru yöneltildi. CHP Genel Başkanı Özel ve yaptığı boykot çağırısına yönelik sonuçlar bir hayli şaşırtıcı.

Öte yandan 28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu neredeyse nokta atışıyla tahmin eden BETİMAR Araştırma Şirketi, son seçim anketi sonuçlarını da kamuoyuyla paylaştı.

Hepsini ve daha fazlasını gündemde yer alan diğer önemli gelişmeleri Hadi Özışık ve Gaffar Yakınca Flash Haber TV ekranlarında değerlendirdi.

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