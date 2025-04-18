Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat anlayışımızda kibir ve gösteriş asla yoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'nde yaptığı konuşmasında "Bizim sanat anlayışımızda kibir ve gösteriş asla yoktur." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Artık geleneksel hale gelen Yeditepe Bienalimiz, 2 ay boyunca 15 ülkeden 263 sanatçının 215 eserine ev sahipliği yapacak."

"Bizim sanat anlayışımızda kibir ve gösteriş asla yoktur. Bizim sanat felsefemizde Hakk'ın kusursuz eserlerinin iz düşümü hakikat ışığının yansıması vardır."

"Ecdadın emanetlerinin izini sürerek tarihi mirasımızı ihya ettik. Türkiye'yi gıpta ile takip edilen konuma getirdik. Bundan sonra da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gardırop modellerinin yaptığı gibi kuru taklitçilikten uzak duracağız."