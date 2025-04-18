Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıyı tehdit eden iş insanıymış: Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz!

Cumhuriyet savcısına yönelik "Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz. En temizi yurt dışından tetikçi getirmek" şeklinde tehditte bulunan iş insanı Gökhan G. ikinci dalga operasyon kapsamında yakalandı.

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İstanbul'da, bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç elde eden Yenidoğan Çetesi'ne yönelik soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in tehdit edilmesi üzerine ikinci dalga operasyon yapıldı.

"Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz"

İş insanı Gökhan G. , savcıya "Hakim savcı tanımam, sıkar geçeriz" diyerek tehditte bulunmuştu. O isim yakalanarak tutuklandı. Ayrıca, kişisel verileri sağladığı belirlenen Zeynep K. da ev hapsine alındı. Bu kişi ise, tehditte bulunan Mustafa Kemal Zengin ile birlikte hareket ediyordu.