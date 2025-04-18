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Rusya, Suriye'nin Beşar Esad’ın iadesine yönelik talebini reddetti

Rusya, Suriye'nin Beşar Esad’ın iadesine yönelik talebini reddetti

Baas rejiminin devrilmesinin ardından sığınmacı olarak Rusya'ya kaçan Beşar Esad'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yapılan görüşmeler sonrası Rusya, Suriye'nin Beşar Esad’ın iadesine yönelik talebini reddetti.

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Suriye'de Beşar Esad rejimi 13 yıllık iç savaşın ardından devrildi. 61 yıllık Baas rejimi ve 54 yıllık Esad hanedanlığı sona erdi.

Esad'ın nerede saklandığının belirlenemediği süreçte Suriye rejiminin eski istihbarat yetkililerinden Halid Beyye, kanlı rejim hükümdarının ülkesinden tam 135 milyar dolar kaçırdığını açıklamıştı.

RUSYA'YA KAÇTI

Bu gelişmelerin ardından Esad ve ailesinin, Rusya'da sığınmacı olduğu açıklandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Esad'a sığınma verilmesi kararının Rusya Devlet Başkanı Putin'e ait olduğunu duyurdu.

İADESİ REDDEDİLDİ

Süreç böyle devam ederken Şam'daki yeni yönetim Rusya'dan Beşar Esad'ın iadesini talep etti.

Yapılan diplomatik girişimler sonrası Rusya, Esad'ın Suriye'ye iadesini reddetti.

30 MİLYON STERLİNE 20 LÜKS DAİRE SATIN ALDI

Rusya'da mülteci olan Esad ve ailesinin ülkelerinden kaçırdıkları 135 milyar dolarla Rusya'da yaptığı ilk konut alışverişi ortaya çıktı.

Esad Ailesi'nin, Moskova'nın göz alıcı gökdelen bölgesinde bulunan Başkentler Şehri kompleksinde 30 milyon sterline en az 20 lüks daire satın aldığı bildirildi.

"ESAD GÜVENDE"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Suriye'de yaşananlara ve Esad'ın Rusya'ya kaçmasına ilişkin resmi açıklama yapmıştı.

Esad'ın 'mümkün olan en güvenli şekilde' Moskova'ya nakledildiğinin altını çizen Ryabkov, "Esad güvende ve bu, Rusya'nın böylesine olağanüstü bir durumda gerektiği gibi hareket ettiğini gösteriyor." demişti.

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