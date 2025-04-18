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15 bin öğretmen alımına ilişkin alan bazında kontenjan dağılımı açıklandı!

15 bin öğretmen alımına ilişkin alan bazında kontenjan dağılımı açıklandı!

Millî Eğitim Bakanlığınca, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru duyurusu ile branş bazında kontenjan dağılımları açıklandı.

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15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı yapıldı. Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.

BAŞVURU TARİHLERİ BELİRLENDİ!

Alanlar itibarıyla ülke geneli doluluk oranı dikkate alınarak alan kontenjanları belirlendi.

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. 

KAZANANLAR 7 MAYIS'TA BELLİ OLACAK

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

EN FAZLA KONTENJAN VERİLEN BÖLÜMLER

Sınıf Öğretmenliği: 4378

Özel Eğitim Öğretmenliği: 3087

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği: 1802

Okul Öncesi Öğretmenliği: 1321

Türkçe Öğretmenliği: 623

İngilizce Öğretmenliği: 757

İlköğretim Matematik Öğretmenliği: 162

Fen Bilimleri Öğretmenliği: 267

Beden Eğitimi Öğretmenliği: 190

Biyoloji Öğretmenliği: 27

Coğrafya Öğretmenliği: 32

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