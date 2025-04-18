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Konyaspor 3 puanı son dakikada kurtardı

Konyaspor 3 puanı son dakikada kurtardı

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşan Konyaspor, 3-2’lik skorla kritik bir galibiyet aldı. Jevtovic, Prip ve Oğulcan’ın golleriyle üç puanı hanesine yazdıran Konyaspor puanını 40’a çıkardı.

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Trendyol Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Hatayspor sahasında Konyaspor'u konuk etti. Mersin Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-2 kazandı.

Konyaspor'un galibiyet gollerini 10. dakikada Jevtovic, 70. dakikada Prip ve 90. dakikada Oğulcan attı. Hatayspor'un gollerini de 28. dakikada Boutobba ve 32. dakikada Abdulkadir Parmak kaydetti. 

Bu sonucun ardından Konyaspor puanını 40'a yükseltirken Hatayspor 19 puanda kaldı.

Gelecek hafta Hatayspor deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Konyaspor da sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek.

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