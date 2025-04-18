Galatasaray, Bodrum engelini rahat geçti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Bodrum FK’yı evinde 2-0 mağlup ederek puanını 77’ye çıkardı ve maç fazlasıyla Fenerbahçe ile olan farkı 6 puana yükseltti. Goller Torreira ve Davinson Sanchez’den geldi.

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Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, evinde Bodrum FK’yı konuk etti.

Rams Park Stadı’nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0 kazandı. Sarı-kırmızılı ekibin gollerini 29'da Torreira ve 81’de Davinson Sanchez kaydetti.

Bu sonuçla puanını 77 yapan Galatasaray, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile olan puan farkını 6’ya çıkardı.

Bodrum FK ise 34 puanda kaldı.

Süper Lig’de gelecek hafta Galatasaray, Eyüpspor deplasmanına konuk olacak. Bodrum FK ise evinde Samsunspor’u ağırlayacak.

Galatasaray 2 - 0 Bodrum FK



Karşılaşma sona erdi.

90'Karşılaşmanın sonunda 3 dakika ilave edildi.

81'GOL! Yunus Akgün'ün sol taraftan ortasını Davinson kafayla ağlara gönderdi ve takımını 2-0 öne geçirdi.

63' Sağ kanattan açılan ortayı Osimhen, kafasıyla kontrol etti ve vuruşunu yaptı. Kaleci, topu son anda kornere gönderdi.

52' Sol kanattan Abdülkerim'in ortasına arka direkte Osimhen kafa vuruşunu yaptı ama top yandan auta gitti.

46'İkinci 45 dakikaya Galatasaray başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

42'Pozisyon sonrası VAR devreye girdi ve penaltı kararı iptal edildi.

42'Galatasaray'da Sara, ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterdi.

39'Barış Alper'in soldan içeri çevirdiği topu Osimhen, kaleyi gönderdi. Son anda Ajeti, topu çizgi üstünden kornere gönderdi.

38'Sol çaprazdan ceza sahasına giren Barış Alper'in şutu direkten döndü. Dönen topa hamle yapan Torreira, topu üstten auta gönderdi.

29' GOL! Sara'nın duran topta yaptığı ortaya iyi yükselen Torreira, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

25' Barış Alper'in içeri çevirdiği topa arka direkte Osimhen kafa vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

18' Sara, uzak mesafeden kaleyi yokladı, savunmadan seken top direğe çarparak kornere gitti.



7' Osimhen'in topuk pasıyla ceza sahasına giren Lemina, sol ayağıyla kaleyi yokladı. Kaleci Diego Sousa, topu kornere çeldi.

3'Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken top, ceza sahası yayı üstündeki Torreira'nın önünde kaldı. Torreira'nın gelişine sert vuruşunu kaleci sağına uzanarak çıkardı.

1'Karşılaşma Bodrum FK'nın vuruşuyla başladı.

Galatasaray - Bodrum FK ilk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen

Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Chris, Ali, Ahmet, Taylan, Ege, Okita, Fredy, Bardhi