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ABD üniversiteleri, Trump yönetimine karşı ortak bir savunma girişimi başlattı

ABD üniversiteleri, Trump yönetimine karşı ortak bir savunma girişimi başlattı

Big Ten Academic ittifakı, Trump yönetiminin üniversitelere karşı eylemlerine karşı ortak savunma anlaşması başlattı.

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The Hill gazetesinde yer alan habere göre, üniversiteler arası işbirliğini artırmayı hedefleyen "Big Ten Academic" ittifakına bağlı bazı üniversitelerin fakülte senatoları, Trump yönetiminin üniversitelere yönelik baskılarına karşı kurumsal dayanışmayı artırmak için adım attı.

Rutgers Üniversitesinin öncülüğünde başlatılan girişim, 18 üyesi bulunan "Big Ten Academic" ittifakının Trump yönetimine karşı birlikte hareket etmesini hedefliyor.

İttifakın tüm üyelerinin "ortak savunma anlaşması" üzerinde mutabık kalmasını öngören girişime, halihazırda 4 büyük üniversite katılmış durumda.

Üniversitelere fon ve stratejik destek sağlamayı da öngören girişime bazı üniversitelerin bu etapta Trump yönetiminden tepki toplamamak için mesafeli durduğu ama girişimin bütün üyeleri kapsayacak şekilde büyüyeceği öngörülüyor.

ABD'de son dönemde, başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları gerekçe gösterilerek üniversitelere yönelik federal fonların dondurulması gündemde.

"Harvard Üniversitesinden profesörler, Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonlara yönelik soruşturma kararına karşı dava açmıştı.

Trump yönetiminin "antisemitizmle mücadele" politikası kapsamında hedef aldığı Columbia Üniversitesi de okulun 400 milyon dolarlık fonunun kesilmemesi için hükümetin taleplerine uyulması kararı aldığını açıklamıştı.

Pensilvanya Üniversitesine (UPenn) ayrılan 175 milyon dolarlık federal fonun ise okulun yüzme takımında yer alan bir transseksüel sporcu nedeniyle geçen ay askıya alındığı belirtilmişti

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