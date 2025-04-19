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Interpol tarafından aranıyordu: Bodrum'da yakalandı

Interpol tarafından aranıyordu: Bodrum'da yakalandı

Interpol tarafından “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “çocuk pornografisini yayma” suçlarından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu Y.E.N, Muğla’nın Bodrum ilçesinde jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Interpol tarafından "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "çocuk pornografisini yayma" suçlarından kırmızı bültenle aranan Y.E.N'nin Bodrum'da olduğunu tespit etti.

Şüpheli, ekiplerce düzenlenen operasyonla ilçede gözaltına alındı.

Y.E.N, jandarmadaki işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.​​​​

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