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ABD’den vatandaşlarına Suriye uyarısı! Her an saldırı gerçekleşebilir

ABD’den vatandaşlarına Suriye uyarısı! Her an saldırı gerçekleşebilir

ABD'nin Şam Büyükelçiliği, Suriye'ye yönelik seyahat uyarısının en yüksek seviye olan dördüncü seviyede olduğunu vurgulayarak, vatandaşlarına ülkeyi ziyaret etmemeleri ve hâlihazırda bulunanların derhal terk etmeleri çağrısında bulundu. Açıklamada, terörizm ve iç karışıklık nedeniyle Suriye’nin hiçbir bölgesinin güvenli olmadığı belirtildi.

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ABD'nin Şam Büyükelçiliği, Suriye'ye yönelik seyahat uyarısının dördüncü seviyede olduğunu belirterek, vatandaşlarına ülkeyi ziyaret etmemeleri çağrısında bulundu.

ABD'nin Şam Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ABD vatandaşları, Suriye'ye seyahat etmemeleri yönünde uyarıldı.

Suriye'ye yönelik seyahat uyarısının dördüncü seviyede olduğu ifade edilen açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının turistik yerler de dahil olmak üzere "olası ve an meselesi" saldırılarla ilgili güvenilir bilgileri takip ettiği belirtildi.

Söz konusu uyarının sebebinin "terörizm ve iç karışıklık" olduğu iddia edilen açıklamada, "Suriye'nin hiçbir bölgesi şiddete karşı güvenli sayılmamalıdır." ifadesi kullanıldı.

"ABD vatandaşlarına, teröristlerin Suriye'de insan kaçırma, bombalama ve diğer saldırıları planlamayı sürdürdüklerinizi hatırlatırız." ifadesine yer verilen açıklamada, olası saldırılarda kamusal etkinliklerin ve yerlerin hedef alınabileceği öne sürüldü.

Bölgede bulunan ABD vatandaşlarına ise ülkeyi derhal terk etmeleri uyarısı yapıldı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün başkent Şam'ı ziyaret etmişti.

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