BIST 9.317
DOLAR 38,10
EURO 43,49
ALTIN 4.076,87
HABER /  GÜNCEL

Başakşehir'de iş merkezinde çıkan yangın 4 katlı binaya sıçradı

Başakşehir'de iş merkezinde çıkan yangın 4 katlı binaya sıçradı

İstanbul Başakşehir'de iş merkezinde çıkan ve bitişiğindeki 4 katlı binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Abone ol

Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi Bodur Sokak'ta 4 katlı bir iş merkezinin giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve iş merkezinin tamamını saran yangın, bitişiğindeki 4 katlı apartmana ve sokak üzerinde park halindeki araçlara sıçradı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Apartman sakinleri tahliye edilirken, yangına müdahale için çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, iş merkezindeki 6 iş yeri, bitişikteki apartman ve araçlar zarar gördü.

ÖNCEKİ HABERLER
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
ABD’den vatandaşlarına Suriye uyarısı! Her an saldırı gerçekleşebilir
ABD’den vatandaşlarına Suriye uyarısı! Her an saldırı gerçekleşebilir
Hizbullah lideri: Kimsenin Hizbullah'ın silahlarını almasına izin vermeyeceğiz
Hizbullah lideri: Kimsenin Hizbullah'ın silahlarını almasına izin vermeyeceğiz
Interpol tarafından aranıyordu: Bodrum'da yakalandı
Interpol tarafından aranıyordu: Bodrum'da yakalandı
ABD'den Suriye duyurusu! Şam'da her an saldırı olabilir
ABD'den Suriye duyurusu! Şam'da her an saldırı olabilir
Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık
Okan Buruk: Şampiyonluk ateşini yaktık
ABD üniversiteleri, Trump yönetimine karşı ortak bir savunma girişimi başlattı
ABD üniversiteleri, Trump yönetimine karşı ortak bir savunma girişimi başlattı
Konyaspor 3 puanı son dakikada kurtardı
Konyaspor 3 puanı son dakikada kurtardı
Kemalpaşa Belediyesi'ne 'usulsüz harcama' soruşturması: 2 kişi tutuklandı
Kemalpaşa Belediyesi'ne 'usulsüz harcama' soruşturması: 2 kişi tutuklandı
Galatasaray, Bodrum engelini rahat geçti
Galatasaray, Bodrum engelini rahat geçti
İstanbul'da izinsiz gösterilere katılan 99 sanık hakim karşısına çıktı
İstanbul'da izinsiz gösterilere katılan 99 sanık hakim karşısına çıktı
ABD'nin yeni İsrail Büyükelçisi Huckabee'den İran'a tehdit!
ABD'nin yeni İsrail Büyükelçisi Huckabee'den İran'a tehdit!