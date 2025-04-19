Kadınların yumurtalarını ABD'ye satan klinikteki WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı

İstanbul Ataşehir'de bulunan bir klinikte yaşananlar kan dondurdu. Kadınların yumurtalarını ABD'ye sattıkları iddia edilen doktorların WhatsApp konuşmaları, ortaya çıktı.

Abone ol

İstanbul'da özel bir kadın doğum kliniğinde usulsüz yumurta artırımı yapıp yurt dışındaki tüp bebek merkezlerinde satan şebekenin genç kadınlarla yazışmaları ortaya çıktı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; yazışmalarda şüpheli kişinin, "Ücreti her zaman çıkardığın, sağlıklı yumurta sayısı belirler. Hasta neredeyse sizler oraya gidiyorsunuz. Tiflis'te bir hasta için seçilmişsen Tiflis'e gidersin. Kıbrıs'tan olursa Kıbrıs'a, Tiran'dan olursa Tiran'a gidersin" dediği görüldü.

"Detaylı bilgi veremiyoruz"

Genç kadının bu işlemleri hangi şirketin gerçekleştirdiğini sorması üzerine şüpheli kişinin, "Amerikalı bir şirket. Çok detaylı bilgi veremiyoruz ne yazık ki. Seni kim yönlendirmişti? Net olman lazım canım. Kullanılan ilaçlar 30 bin TL, yapılan testler 1000 euro. Ciddi bir zarar olur. Hatta şimdi vazgeçti diyeceğim, belki de bir daha istemeyecekler. Yine aynı durum söz konusu olabilir, bunu göze almak istemezler." yazdığı anlar şoke etti.