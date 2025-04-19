Maç anlatırken kalp krizi geçiren Erdoğan Arıkan'dan haber var

Maç anlattığı sırada kalp krizi geçiren ve uzun süre ekranlardan uzak kalan ünlü spor spikeri Erdoğan Arıkan, ekrana geri döndü.

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Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Keçiörengücü ile Sakaryaspor arasında oynanan karşılaşmayı anlatırken kalp krizi geçiren ünlü spor spikeri Erdoğan Arıkan, sporseverleri ve sevenlerini korkutmuştu. Bir süredir tedavisi süren ünlü isim sağlığına kavuştu ve ekranlara geri dönüyor.

Herkese teşekkür etti

Üç ayın ardından geri dönen ünlü spiker Arıkan duygularını şöyle paylaştı:

'Heyecanlıyım. Şükürle karışık, teşekkürler karışık tatlı bir heyecan yaşıyorum. Allaha binlerce kez şükrediyorum. İzleyicilerimize, takımlarımıza, taraftarlarımıza, spor severlere, TRT ailesine, aileme ve arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Hepinizin yardım ve duasının etkisi çok fazla. Ve tabi ki doktorlarımıza teşekkür ediyorum.'