Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Bu bir bekaa sorunu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anadolu'daki nüfus azalıyor. Bu bir beka sorunu. Bu ülkemiz için savaştan daha büyük tehdittir." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen KADEM 5. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

18 aydır Gazze'de devam edem soykırımın başta olmak üzere Batı değerleri denen kavramların boş olduğunu hepimize gösterdiğini söyleyen Erdoğan, "Batı'nın zaten iyice zayıflamış olan ahlaki üstünlüğü yok olmuştur. Demokrasi kavramının Batı'nın boyunduruğundan kurtarılarak insanlığa kazandırılması şarttır." ifadelerini kullandı.

"Bu bir bekaa sorunu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nüfusumuzun 10 milyon gerilemesi bekleniyor. Bir tarihçimiz nasıl değerlendiriyor; 'Türkiye bir kabusa gidiyor. Anadolu'daki nüfus azalıyor. Bu bir beka sorunu. Bu ülkemiz için savaştan daha büyük tehdittir' Yanlış nüfus kontrolü politikasıyla ülkemize güç ve zaman kaybettirdiler" diye konuştu.

"Nüfusumuzu artırmak için bir dizi önlem aldık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplumun temeli olan aile kurumu, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tehdit ve tehlike altındadır. Ailenin, aile kurmanın, çocuk sahibi olmanın daha önce hiç olmadığı kadar örselendiği bir dönemin içindeyiz. Nüfusumuzu artırmak için bir dizi önlem aldık uygulamaya başladık ancak meselenin maddi teşviklerin ötesinde bir medeniyet tasavvuru olduğunu unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Muhalefete tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mesele sadece muhalefetin ihanetiyle sınırlı değil, Neoliberal kültürün özendirdiği hayat tarzının olumsuz etkileriyle de karşı karşıyayız." dedi.

Erdoğan konuşmasını böyle tamamladı: "Kadına yönelik şiddetle samimiyetimizin en yakın şahidi sizlersiniz. 6284 sayılı kanunun tavizsiz uygulanmasına verdiğimiz önemi bir kere daha ifade ediyorum. Sözleşme değil, kanun yaşatır. İş dünyası, eğitim ve siyaset olmak üzere kadınların kazanımlarında herhangi bir geriye gidişe izin vermedik, izin vermeyeceğiz. Kadınların kıyafetlerinden dolayı ayrımcılığa uğradığı karanlık günler artık geride kaldı."