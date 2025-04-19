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Dizi oyuncusu Sevil Akdağ fenomen Elif Kırav'ı öldürdü! Kardeş Furkan Kırav anlattı: "30 bıçak yarası var"

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dizi oyuncusu Sevil Akdağ fenomen Elif Kırav'ı öldürdü! Kardeş Furkan Kırav anlattı: "30 bıçak yarası var"

Dizi oyuncu Sevil Akdağ, sosyal medya fenomeni arkadaşı Elif Kırav'ı katletti. Şoke eden olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Hayatını kaybeden fenomenin kardeşi açıklama yaptı. Furkan Kırav "Ablamın 30 bıçak yarası var. Şu an cenaze için bekliyoruz. Telefonunu da kimse ulaşamasın diye başka yere atmış." dedi.

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Dizi oyuncusu Sevil Akdağ, Fatih'te, evde çıkan tartışmada arkadaşı Elif Kırav'ı bıçakla öldürüp kaçtı. Olaydan sonra kaçan Akdağ, polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Maktulün kardeşi Furkan Kırav, Adli Tıp Kurumu'nda bekleyen basın mensuplarına, dün gece kardeşi ve Sevil A'nın eğlenmeye çıktıklarını anlattı.

Ablasının gece sonunda Sevil A'yı eve davet ettiğini dile getiren Kırav, "Bildiğim kadarıyla eve gelmişler. Evde her şey normalmiş. Yemek söylemişler, yemişler." dedi.

"Telefonunu da kimse ulaşamasın diye başka yere atmış"

Kırav, daha sonra ikilinin arasında büyük bir kavga olduğunu kaydederek, "Ablamın 30 bıçak yarası var. Şu an cenaze için bekliyoruz. Telefonunu da kimse ulaşamasın diye başka yere atmış. Polisler bizden önce yakaladı ama cezasını çekmesini, adaletin yerini bulmasını umuyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Elif Kırav'ın cenazesinin ikindi vakti Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

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