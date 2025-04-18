ABD'li dev bankadan olay yaratacak altın tahmini! 'Üç ay için' dedi yatırımcı da inanamadı
Anadolu Ajansı
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Altın haftanın son işlem gününe sakin başladı. Gram altın bugün 4 bin 66 liradan işlem görürken ABD'li dev bankanın tahmini ağızları açıkta bıraktı. İşte altın piyasasında son durum ve güncel rakamlar...
Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 4 bin 68 liradan tamamladı.
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Altının gram fiyatı, yeni güne önceki kapanışının hemen altında başlamasının ardından 4 bin 66 lira seviyesinde bulunuyor.
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Çeyrek altın ne kadar?
Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 800 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 80 liradan satılıyor.
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Analistler, Trump'ın para politikaları üzerinden Powell'ı hedef almasının, ülkede ötelenen endişeleri yeniden gündeme taşıdığını kaydetti.
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