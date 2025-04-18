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ABD'li dev bankadan olay yaratacak altın tahmini! 'Üç ay için' dedi yatırımcı da inanamadı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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ABD'li dev bankadan olay yaratacak altın tahmini! 'Üç ay için' dedi yatırımcı da inanamadı

Altın haftanın son işlem gününe sakin başladı. Gram altın bugün 4 bin 66 liradan işlem görürken ABD'li dev bankanın tahmini ağızları açıkta bıraktı. İşte altın piyasasında son durum ve güncel rakamlar...

ABD'li dev bankadan olay yaratacak altın tahmini! 'Üç ay için' dedi yatırımcı da inanamadı

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 4 bin 68 liradan tamamladı.

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ABD'li dev bankadan olay yaratacak altın tahmini! 'Üç ay için' dedi yatırımcı da inanamadı

Altının gram fiyatı, yeni güne önceki kapanışının hemen altında başlamasının ardından 4 bin 66 lira seviyesinde bulunuyor. 

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ABD'li dev bankadan olay yaratacak altın tahmini! 'Üç ay için' dedi yatırımcı da inanamadı

Çeyrek altın ne kadar?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 800 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 80 liradan satılıyor.

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ABD'li dev bankadan olay yaratacak altın tahmini! 'Üç ay için' dedi yatırımcı da inanamadı

Analistler, Trump'ın para politikaları üzerinden Powell'ı hedef almasının, ülkede ötelenen endişeleri yeniden gündeme taşıdığını kaydetti.

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