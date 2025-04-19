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Rusya: Donetsk'te Şevçenko yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya: Donetsk'te Şevçenko yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Şevçenko yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Rus ordusunun Ukrayna cephesinde ilerlediği kaydedilen açıklamada, "Güney Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Şevçenko yerleşim yeri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, son 24 saatte 142 bölgede Ukrayna'da mühimmat ve askeri teçhizat depoları ile Ukraynalı askerlerin geçici olarak konuşlandığı noktaların vurulduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Donetsk bölgesinde 4 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.

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