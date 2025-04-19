Göztepe - Beşiktaş Süper Lig maçı

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Göztepe'ye konuk oluyor.Abone ol
Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Göztepe 1-1 Beşiktaş (CANLI SKOR)
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. VAR hakemi ise Alman Markus Schmidt oldu.
Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER
Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Doğan, Tijanic, Emersonn, Romulo
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Amir, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Mustafa