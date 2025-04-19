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Göztepe - Beşiktaş Süper Lig maçı

Göztepe - Beşiktaş Süper Lig maçı

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Göztepe'ye konuk oluyor.

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Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Göztepe 1-1 Beşiktaş (CANLI SKOR)

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. VAR hakemi ise Alman Markus Schmidt oldu.

Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Doğan, Tijanic, Emersonn, Romulo

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Amir, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Mustafa

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