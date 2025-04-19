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Galatasaray'da Dursun Özbek dev şampiyonluk primini açıkladı

Galatasaray'da Dursun Özbek dev şampiyonluk primini açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluğun kazanılması durumunda en az 7 milyon dolar dağıtacağını futbolcularına iletti.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Bodrumspor maçı öncesi şampiyonluk primini açıkladı.

Futbolcular ile Kemerburgaz'da bir toplantı yapan Dursun Özbek, 25. şampiyonluk ve 5. yıldız için futbolculara ve teknik heyete toplamda 7 milyon dolarlık bir prim belirlediklerini iletti.

Daha da artabilir

Özbek, en az 7 milyon dolar ödeyeceklerini açıklayarak bu primi daha da artırabileceklerini futbolculara bildirdi.

Galatasaray, kalan 6 maçının (ikas Eyüpspor (D), Net Global Sivasspor, Trabzonspor (D), Bellona Kayserispor, Göztepe (D), RAMS Başakşehir) 5'ini kazanması durumunda Fenerbahçe'nin maçlarının sonuçları ne olursa olsun şampiyonluğunu ilan edecek. 

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