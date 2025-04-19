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Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor’u 1-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor’u 1-0 mağlup etti.Abone ol
Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı.
Yeni Adana Stadı’nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 1-0 kazandı. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golü 45. Dakikada Banza kaydetti.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 42’ye yükseltti. Adana Demirspor ise eksi 2 puanda kaldı.
Süper Lig’de gelecek hafta Trabzonspor, Alanyaspor’u konuk edecek. Adana Demirspor ise Konyaspor’a konuk olacak.