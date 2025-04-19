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Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı!

Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı!

DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, kalp krizi geçirdikten sonra yoğun bakıma alınan Sırrı Süreyya Önder'in durumu için mesaj paylaştı ve bir süre sonra sildi.

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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarı yırtılması nedeniyle 16 Nisan'da ameliyat edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Önder'in sağlık durumu ciddiyetini korurken DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Önder'i hastanede ziyaret eden ve etmeyen kişilere atıfta bulunan Buldan, "Hastaneye geleni de unutmayacağız, gelmeyeni de… Arkandan kuyunu kazanları da gerçek dost olanları da asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

BİR SÜRE SONRA PAYLAŞIMINI SİLDİ

Paylaşımında, sitem dolu ifadeler kullanan Buldan, mesajını kısa süre sonra sosyal medya hesabından kaldırdı. Buldan'ın paylaşımını neden kaldırdığı ise bilinmiyor.

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