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Vladimir Putin, Paskalya nedeniyle ateşkes ilan ettiğini açıkladı

Vladimir Putin, Paskalya nedeniyle ateşkes ilan ettiğini açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paskalya nedeniyle ateşkes ilan etti. Ateşkes 19 Nisan'dan 21 Nisan'a kadar sürecek.

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Rusya ile Ukrayna arasında 4'üncü yılına giren çatışmalar, büyük kayıplarla sonuçlandı. Kuzey Kore'nin dahil olduğu savaşta, iki tarafta da hem insan gücü hem askeri araçlar açısından bilanço ağır.

ATEŞKES İLAN ETTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paskalya nedeniyle ateşkes ilan etti.

Vladimir Putin, Kremlin'de Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile bir araya geldi.

İKİ GÜN SÜRECEK

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya, 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan 00.00'a kadar tüm askeri operasyonları durduracak.

"BİRLİKLER TEYAKKUZDA OLMALIDIR"

Moskova yönetimi, Ukrayna tarafının da bu barış çağrısına uyarak karşılık vereceğini varsaydığını ancak olası ateşkes ihlallerine karşı da hazırlıklı olduklarını belirterek, "Birliklerimiz, Ukrayna'nın olası provokasyonlarına ve ateşkes ihlallerine karşılık verecek şekilde teyakkuzda olmalıdır." uyarısında bulundu.

"UKRAYNA TARAFININ BİZİ ÖRNEK ALMASINI BEKLİYORUZ"

Vladimir Putin şunları ifade etti:

Ukrayna tarafının da bizi örnek almasını bekliyoruz. Aynı zamanda birliklerimiz düşmanın olası ateşkes ihlallerini, provokasyonlarını ve saldırgan eylemlerini püskürtmeye hazır olmalı. Ateşkesin seyri, Kiev rejiminin sorunu barışçıl şekilde çözme isteğini ve samimiyetini gösterecek. ABD, Çin ve diğer ülkelerin Ukrayna’da adil çözüme yönelik arzularını memnuniyetle karşılıyoruz.

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