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Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi

Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni adresi

Fenerbahçe'nin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Edin Dzeko ile sözleşme yenilemeyeceği ve 39 yaşındaki Boşnak golcünün yeni adresinin Hırvat ekibi Hajduk Split olacağı öne sürüldü.

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Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki golcüsü Edin Dzeko ile sözleşme yenileyip yenileyemeyeceği belirsizliğini korurken, Boşnak forvetin yeni adresiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE SÖZLŞEME YENİLEMEYECEK

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Edin Dzeko ile sözleşme yenilemeyecek. Temmuz 2023'te Inter ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra sarı-lacivertlilere bedelsiz transfer olan Dzeko'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

YENİ ADRESİ HIRVATİSTAN

Edin Dzeko'nun yeni sezondaki adresinin ise Hırvat ekibi Hajduk Split olacağı iddia edildi. Dzeko'nun Hırvatistan'da bir otelinin olduğu da belirtildi.

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