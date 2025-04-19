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Menajer Ayşe Barım cezaevinde fenalaştı

Menajer Ayşe Barım cezaevinde fenalaştı

Gezi Parkı olaylarında 'ünlü' oyuncuları iç isyana sürüklemekle suçlanarak tutuklanan menajer Ayşe Barım, Silivri Cezaevi'nde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı..

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Medya sektöründe "tekelleşme" iddiasıyla gündeme gelen ve hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarına ilişkin başlatılan soruşturmada kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi..

Yaklaşık 2,5 aydır cezaevinde bulunan Ayşe Barım, fenalaştı..

HASTANEYE KALDIRILDI

Barım, ambulansla hastaneye kaldırıldı..

Son dakika haberine göre, Ayşe Barım'a anevrizması teşhisi konulduğu belirtildi.. Barım'ın tedavisi sürüyor..

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