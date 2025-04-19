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Hakan Fidan'dan Hamas heyetiyle kritik görüşme!

Hakan Fidan'dan Hamas heyetiyle kritik görüşme!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bugün Ankara’da görüştü.

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Dışişleri Bakanlığı kaynakları görüşmede, Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar ele alındığını bildirdi.

KALICI ATEŞKESE YÖNELİK ÇABALAR ELE ALINDI

İsrail’in Gazze’ye insani yardım girmesini engelleyerek Filistin halkını açlığa mahkum etmek istediğine dikkat çekildi. İnsani yardımın bölgeye ulaştırılması için uluslararası toplumun daha yoğun çaba göstermesi gerektiği kaydedildi.

Filistinlileri anayurtlarından atmaya dönük çabaların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

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Görüşmede, Batı Şeria’daki durum da değerlendirildi. İsrail’in işgali kalıcı hale getirmek üzere attığı adımların bölgesel barışı tehdit eden boyutlara ulaştığına dikkat çekildi.

Görüşmede ayrıca, Filistinli gruplar arası uzlaşı sağlama çabaları da ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Filistinli gruplar arasında birlik sağlanmasının önemine değinerek, Türkiye’nin bu yöndeki çabalara her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu belirtti.

MİT BAŞKANI KALIN DA HAMAS ŞURA MECLİSİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın, Hamas heyetiyle görüşmesinde, İsrail ablukası nedeniyle büyük bir insanlık trajedisi yaşayan Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için alınabilecek önlemler ve bu konuda uluslararası çabaların koordinasyonu değerlendirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve beraberindeki heyetle görüştü.

İsrail ablukası nedeniyle büyük bir insanlık trajedisi yaşayan Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için alınabilecek önlemler ve bu konuda uluslararası çabaların koordinasyonunun değerlendirildiği görüşmede, İsrail'in Gazze'deki soykırım faaliyetlerinin durdurularak kalıcı ve kapsamlı bir ateşkese ulaşılması için yürütülen çabalardaki son durum ele alındı.

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