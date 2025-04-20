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Hakan Fidan, Hamas heyetiyle görüştü! İşte alınan kritik kararlar

Hakan Fidan, Hamas heyetiyle görüştü! İşte alınan kritik kararlar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle Ankara’da bir araya geldi. Görüşmede, Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.

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Dışileri Bakanı Hakan Fidan, ankara'da Hamas üyeleriyle görüştü. Görüşmede, Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.

BAKAN FİDAN'DAN ÖNEMLİ GÖRÜŞME

İsrail’in Gazze’ye insani yardım girmesini engelleyerek Filistin halkını açlığa mahkum etmek istediğine dikkat çekilirken, insani yardımın bölgeye ulaştırılması için uluslararası toplumun daha yoğun çaba göstermesi gerektiği kaydedildi.

HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

Görüşmede, Filistinlileri anayurtlarından atmaya dönük çabaların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Batı Şeria’daki durum da değerlendirildi. İsrail’in işgali kalıcı hale getirmek üzere attığı adımların bölgesel barışı tehdit eden boyutlara ulaştığına dikkat çekildi.

Görüşmede ayrıca, Filistinli gruplar arası uzlaşı sağlama çabaları da ele alındı. 

Dışişleri Bakanı Fidan, Filistinli gruplar arasında birlik sağlanmasının önemine değinerek, Türkiye’nin bu yöndeki çabalara her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu belirtti.

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