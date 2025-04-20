BIST 9.317
DOLAR 38,10
EURO 43,49
ALTIN 4.076,87
HABER /  SPOR

Uğurcan Çakır rekorunu egale etti

Uğurcan Çakır rekorunu egale etti

Adana Demirspor karşısında gole kapatma başarısı gösteren Uğurcan Çakır, rekorunu egale etti. Milli eldiven, kariyer sezonuna 1 maç uzaklıkta.

Abone ol

Sezon başından bu yana yaptığı kurtarışlarla sezona damga vuran Uğurcan Çakır, geçen hafta oynanan Rizespor maçının ardından bugün Adana Demirspor karşısında da kalesini gole kapatma başarısı gösterdi.

Bu sezon 13 maçta kalesini gole kapatma başarısı gösteren deneyimli eldiven 2020-21 sezonundaki başarısını tekrarladı. Başarılı kaleci sezonun kalan kısmında kalesini 1 maçta daha gole kapatması halinde kariyer sezonunu yaşayacak.

Fırtına, gelecek hafta evinde Alanyaspor'u konuk edecek. Bu arada Bordo-Mavili ekip, Fatih Tekke yönetiminde 5 Süper Lig maçının 3'ünde kalesinde gol görmedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Putin'den flaş Ukrayna kararı! Tüm askeri operasyonlar durdu
Putin'den flaş Ukrayna kararı! Tüm askeri operasyonlar durdu
Hakan Fidan, Hamas heyetiyle görüştü! İşte alınan kritik kararlar
Hakan Fidan, Hamas heyetiyle görüştü! İşte alınan kritik kararlar
Hatemi'den sert sözler! "Gençler Nişantaşı'nda iç çamaşırlarıyla dolaşıyorlar"
Hatemi'den sert sözler! "Gençler Nişantaşı'nda iç çamaşırlarıyla dolaşıyorlar"
Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık izin verilmeyecek
Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık izin verilmeyecek
Vali Davut Gül'den "Taksim" açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz
Vali Davut Gül'den "Taksim" açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz
İsrail, 18 Mart'tan bu yana 595 çocuğu hayattan kopardı
İsrail, 18 Mart'tan bu yana 595 çocuğu hayattan kopardı
Darüşşafaka, Galatasaray'a şans tanımadı
Darüşşafaka, Galatasaray'a şans tanımadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışı yapılan hastanede hasta ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışı yapılan hastanede hasta ziyareti
Bayraktar TB2'den Baykar üretimi TM100 motoruyla başarılı uçuş
Bayraktar TB2'den Baykar üretimi TM100 motoruyla başarılı uçuş
Hakan Fidan'dan Hamas heyetiyle kritik görüşme!
Hakan Fidan'dan Hamas heyetiyle kritik görüşme!
Menajer Ayşe Barım cezaevinde fenalaştı iddiası!
Menajer Ayşe Barım cezaevinde fenalaştı iddiası!
Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu
Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu