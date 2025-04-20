Adana Demirspor karşısında gole kapatma başarısı gösteren Uğurcan Çakır, rekorunu egale etti. Milli eldiven, kariyer sezonuna 1 maç uzaklıkta.

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Sezon başından bu yana yaptığı kurtarışlarla sezona damga vuran Uğurcan Çakır, geçen hafta oynanan Rizespor maçının ardından bugün Adana Demirspor karşısında da kalesini gole kapatma başarısı gösterdi.

Bu sezon 13 maçta kalesini gole kapatma başarısı gösteren deneyimli eldiven 2020-21 sezonundaki başarısını tekrarladı. Başarılı kaleci sezonun kalan kısmında kalesini 1 maçta daha gole kapatması halinde kariyer sezonunu yaşayacak.

Fırtına, gelecek hafta evinde Alanyaspor'u konuk edecek. Bu arada Bordo-Mavili ekip, Fatih Tekke yönetiminde 5 Süper Lig maçının 3'ünde kalesinde gol görmedi.