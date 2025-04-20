Putin'den flaş Ukrayna kararı! Tüm askeri operasyonlar durdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Paskalya nedeniyle ateşkes ilan etti. Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre Rusya, 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan 00.00'a kadar tüm askeri operasyonları durduracak. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise, Putin'in girişimi "insanların hayatlarıyla oynama" olarak nitelendirdi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

PUTİN'DEN FLAŞ UKRAYNA KARARI

Kremlin'den yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Gerasimov'un cephe hattındaki duruma ilişkin raporunu dinleyen Putin'in bugün saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar tüm askeri operasyonları durdurma kararı aldığı ifade edildi.

PASKALYA ATEŞKESİ İLAN ETTİ

Putin görüşmede, "Rus tarafı, bugün saat 18.00'dan itibaren pazartesi gece yarısına kadar Paskalya ateşkesi ilan ediyor. Bu süre zarfında tüm askeri operasyonların durdurulmasını emrediyorum. Ukrayna tarafının da bizi örnek almasını bekliyoruz. Aynı zamanda birliklerimiz, düşmanın muhtemel ateşkes ihlallerini ve provokasyonlarını, saldırgan eylemlerini püskürtmeye hazır olmalı" şeklinde konuştu.

"KURSK BÖLGESİNİN YÜZDE 99.5İ KURTARILDI"

Genelkurmay Başkanı Gerasimov ise görüşmede, Rusya'nın Kursk bölgesinin büyük bölümünün Ukrayna askerlerinden temizlendiğini ifade etti. Gerasimov, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin işgal ettiği Kursk topraklarının büyük kısmı artık kurtarıldı. Bu bin 260 kilometrekare, yüzde 99.5'e denk geliyor" dedi.

ZELENSKİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise, Putin'in girişimi "insanların hayatlarıyla oynama" olarak nitelendirdi.

Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Genelkurmay Başkanı General Oleksandr Syrskyi’den bir rapor aldığını belirterek, "Bugün, güçlerimiz Kursk bölgesindeki faaliyetlerine devam etti ve mevzilerini koruyorlar. Belgorod bölgesinde ise savaşçılarımız ilerleme kaydederek kontrol alanımızı genişletti." dedi.

Putin’in "insan hayatıyla oynamaya yönelik" bir başka girişimde bulunduğunu belirten Zelenski, "Şu anda Ukrayna genelinde hava saldırısı alarmları çalıyor. Yerel saatle 17.15’te, Rus saldırı dronları gökyüzümüzde tespit edildi. Ukrayna hava savunma sistemleri ve hava kuvvetleri bizi korumak için harekete geçti. Gökyüzümüzdeki Shahed dronları, Putin’in Paskalya’ya ve insan hayatına karşı gerçek tutumunu açıkça ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.