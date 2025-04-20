"Yutucu kuryeler" ile dünyayı zehirleyen Türk uyuşturucu baronu teslim oldu

Güney Amerika'dan Avrupa'nın birçok yerine "yutucu kurye" yöntemiyle uyuşturucu ticareti yapan Ferudun Müldür Interpol'e başvurarak teslim oldu. Müldür'ün kokain ticareti yapan bir suç örgütünün lideri olduğu belirlendi. Türk uyuşturucu baronu hakkında 8 yıldır kırmızı bültenle yakalama kararı bulunuyordu.

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Uyuşturucu kaçakçısı Ferudun Müldür hakkında 8 sene önce "Suç örgütüne üye olmak ve uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla yakalama kararı çıkartıldı.

Müldür, kararın ardından kayıplara karıştı.

Hakkında kırmızı bülten çıkartılan Müldür'ün iki yıl önce Ekvador sınırından kaçak yollarla Kolombiya'ya geçtiği tespit edildi. Bogoto'da kaldığı süre boyunca Müldür'e bir türlü yakalanamadı.

Kuryelerin midelerinde kokain taşıttı

Sabah gazetesinin haberine göre, Kolombiya'da uyuşturucu ticaretine devam eden ve kısa sürede Güney Amerika'dan Avrupa'ya kokain ticareti yapan uluslararası bir suç örgütünün lideri durumuna gelen Müldür, "yutucu kurye" yöntemiyle uyuşturucuları kuryelerin midelerinde göndermeye başladı.

Müldür'ün kuryelerinden Nijerya asıllı 22 yaşında bir kadın Sao Paulo'dan havayolu ile İstanbul'a geldiğinde midesinde 1 kilogram ağırlığında olan 82 kapsülle yakalandı.

Teslim oldu

Müldür, önceki dün Interpol'e başvurarak teslim oldu. Zanlı, Güney Amerika'ya sığınma talebinde bulundu. Ancak savcılık bu talebi reddetti.