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Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı

Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı

Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir değişimi kapsamında 261 Rus ve 277 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı açıklandı.

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Rusya ve Ukrayna, 18 Nisan’da yeni bir esir takası gerçekleştirdi. Yapılan açıklamalara göre, takas kapsamında 261 Rus askeri ile 277 Ukraynalı asker karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Taraflar, esir değişimini resmi kanallar aracılığıyla duyururken, takasın nerede ve nasıl gerçekleştiğine dair ayrıntılar paylaşılmadı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuğuyla Ukrayna ile esir değişimi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Müzakere süreci sonucunda Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 246 Rus askeri alındı. Bunun karşılığında 246 Ukraynalı asker verildi. Ayrıca, jest olarak 15 yaralı Rus askeri karşılığında Ukrayna'ya 31 asker teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

Serbest bırakılan Rus askerlerinin Belarus'ta bulunduğu ve askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlandığı aktarılan açıklamada, askerlerin Bakanlığa ait sağlık merkezlerinde tedavi görmeleri için Moskova'ya ulaştırılacağı kaydedildi.

277 UKRAYNALI ASKERİ ÜLKELERİNE DÖNDÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile esir değişimi sonucu 277 Ukraynalı askerin ülkesine döndüğünü belirtti.

Zelenski, savaşın başlangıcından bu yana esir takası sürecinde toplam 4 bin 552 kişinin Ukrayna'ya getirildiği bilgisini paylaşarak, "Herkesi getirmemiz lazım." ifadesini kullandı.

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