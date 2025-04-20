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TİGEM 700 reforme küçükbaş hayvan satacak! İhale 2 Mayıs'ta

TİGEM 700 reforme küçükbaş hayvan satacak! İhale 2 Mayıs'ta

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 700 küçükbaş hayvan satmak üzere ihale açtı. İhale, açık artırma usulüyle, 2 Mayıs'ta yapılacak.

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Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TİGEM Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi 500 reforme koyun, 125 dişi toklu, 50 reforme koç ve 25 erkek toklu canlı ağırlıkları üzerinden partiler halinde satılacak.

İhale, açık artırma usulüyle, 2 Mayıs'ta saat 14.30'da işletme merkezinde yapılacak.

İhalede muhammen bedel toplamı 7 milyon 677 bin lira olarak belirlendi.

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