Burak Süleyman'dan Amedspor tribününe olay hareket! Ayağının halini paylaştı

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında oynanan Amedspor-Çorum FK maçında Burak Süleyman, kendisine tribünden atılan yabancı maddeler nedeniyle sinirlendi. Çorum FK'nin futbolcusu, Amedspor tribününe küfürler savurup hareketler yaptı. O anlar sosyal medyada çok konuşulurken, Burak Süleyman'dan maç sonrası açıklama geldi.

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Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Amedspor ile Çorum FK, Diyarbakır Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Amedspor'un 1-0 kazandığı maçta Burak Süleyman'ın tribünlerle yaşadığı gerilim sosyal medyada gündeme oturdu.

Kendisine tribünden atılan yabancı maddeler nedeniyle bir hayli sinirlenen Burak Süleyman, tribünlere dönerek küfürle birlikte hareketler yaptı. Yaptığı bu hareketler olayı daha da ateşlendirdi.

(Görüntüler Bein Sports'a aittir.)

Burak Süleyman, yaptığı hareketler sonrası çok zor sakinleşti. Küfür ettiği de görülen yıldız oyuncunun, Amedspor tribünleriyle uzun süre tartışma yaşadı.

Burak Süleyman ayağının halini paylaştı

Burak Süleyman sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kendisine patlayıcı madde atıldığını gösteren Süleyman, vücudundaki yaranın fotoğrafını paylaşarak şunları kaydetti:

“Arkadaşlar olayı farklı yerlere çekmeyelim. Kimsenin ideolojisiyle, osuyla, busuyla işimiz yok. Biz futbolcuyuz, politikacı değiliz. Bizi ilgilendirmez. İnsanlara patlayıcı madde atar canını yakarsanız size tepki verirler. Eve henüz yeni geldim saat geç oldu. Yarın detaylı bir açıklama yapar durumu anlatırız.”