İsrail Savunma Bakanı: 'Neye mal olursa olsun' İran'a saldıracağız

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’ın nükleer silah elde etmesini önlemek için saldırı seçeneğini masada tuttuklarını açıkladı. Trump’ın saldırı planını reddettiği iddiaları ise yalanlanmadı. ABD, İsrail’e mühimmat sevkiyatı gerçekleştirdi.

Abone ol

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’ın nükleer programına ilişkin gerilimi tırmandıran açıklamalarda bulundu. Katz, Tahran’ın nükleer silah elde etmesini “neye mal olursa olsun” engelleyeceklerini belirterek, İran’a yönelik saldırı seçeneğini yeniden gündeme taşıdı.

Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde yürütülen güvenlik politikası doğrultusunda, İran’ın nükleer faaliyetlerine karşı net ve kararlı bir tutum içinde olduklarını savundu. Bu açıklama, The New York Times’ın dün yayımladığı haberde yer alan, İsrail’in İran’a yönelik saldırı planlarının ABD Başkanı Donald Trump tarafından reddedildiği yönündeki iddiaların hemen ardından geldi.

İRAN'I HEDEF ALAN SALDIRI BEYAZ SARAYA SUNULDU

Habere göre, İsrail yönetimi mayıs ayında İran’ın nükleer tesislerini hedef alan geniş çaplı bir saldırı planını Beyaz Saray’a sundu. Ancak Trump’ın bu planı geri çevirerek diplomatik çözüm ve nükleer müzakereler yolunu tercih ettiği öne sürüldü.

İsrail Başbakanlık Ofisi, bu iddialara ilişkin yaptığı açıklamada haberleri yalanlamazken, Trump da saldırı planını “ötelemediğini” ancak şu aşamada acelesi olmadığını dile getirdi.

ABD'DEN İSRAİLE ASKERİ SEVKİYAT

Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN, ABD’nin sığınak delici bomba taşıyabilen 9 askeri nakliye uçağıyla İsrail’e mühimmat sevkiyatı yaptığını bildirdi. Bu sevkiyat, bölgede yükselen gerilimin ve askeri hazırlıkların boyutuna dair şüpheleri arttırdı.