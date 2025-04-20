Mart ayı yağışı, 35 yılın en düşük seviyesinde

Türkiye geneline mart ayında 28,8 milimetre yağış gerçekleşti. 35 yılın en düşük seviyesine inen mart ayı yağışlarında Ege Bölgesi'nde 65, Marmara Bölgesi'nde 39, İç Anadolu Bölgesi'nde 35, Karadeniz Bölgesi'nde son 32 yılın en düşük yağışı kaydedildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün '2025 Yılı Mart Ayı Alansal Yağış Raporu' verilerine göre Türkiye geneli mart ayı yağışı normali ve geçen yıl mart ayı yağışının altında gerçekleşti. 1991-2020 yıllarını kapsayan normali 61,2 mm olan yağışlar, 2024 yılı Mart ayında 69,5 mm, bu yıl mart ayında ise 28,8 mm olarak kaydedildi. Yağışlarda normaline göre yüzde 53, geçen yıl mart ayı yağışına göre yüzde 59 azalma meydana geldi. Mart ayı yağışları, 35 yılın en düşük seviyesine indi.

Mart ayında yağışlar İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Manisa, Uşak, Burdur, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Adana, Hatay, Kilis çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde normallerine göre yüzde 80'den fazla azaldı. Erzincan ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yüzde 40'ın üzerinde artış gösterdi. Bölge genelinde tüm bölgeler normalleri ve geçen yıl yağışlarının altında yağış aldı ve normaline göre en fazla azalma yüzde 79 ile Ege Bölgesi'nde gerçekleşti. Ege Bölgesi'nde 65, Marmara Bölgesi'nde 39, İç Anadolu Bölgesi'nde 35, Karadeniz Bölgesi'nde son 32 yılın en düşük yağışı kaydedildi.