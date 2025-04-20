RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den İmamoğlu'nun TRT paylaşımına tepki

Radyo ve Televizyon Kurulu (RTÜK) Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun TRT ile ilgili paylaşımına tepki gösterdi. Şahin, "TRT'yi siyasi hesaplara alet etmeye yönelik bu sorumsuz beyanları kınıyor, kurumlarımızı hedef gösteren her türlü baskı ve algı operasyonuna karşı kararlılıkla duracağımızı tekrar hatırlatıyoruz" dedi.

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RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, köklü yayıncılık geçmişiyle Türkiye'nin en saygın medya kuruluşlarından biri olan TRT'nin ilkeli yayıncılığı ve uluslararası itibarıyla ülkenin sesi olmaya devam ettiğini belirtti.

Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Çeşitli suçlardan yargılama süreci devam eden bir siyasetçinin, tutukluyken, kamu yayıncılığı görevini tarafsızlık ve sorumlulukla yürüten TRT'yi hedef alan açıklamaları, hem kurumsal değerlere hem de kamuoyunun haber alma hakkına açık bir saldırıdır. TRT'yi siyasi hesaplara alet etmeye yönelik bu sorumsuz beyanları kınıyor, kurumlarımızı hedef gösteren her türlü baskı ve algı operasyonuna karşı kararlılıkla duracağımızı tekrar hatırlatıyoruz."

Silivri’de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TRT'yi hedef almıştı. İmamoğlu TRT'nin yayın politikasına eleştiriler getirmişti.