Trafik kazası geçiren Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'dan ilk açıklama
TRT'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan, Eskişehir'de sete giderken trafik kazası geçirdi. Oyuncunun içinde bulunduğu araç şarampole devrildi. Hastaneye kaldırılan Berk Atan'dan ilk açıklama geldi.
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nın başrol oyuncularından Berk Atan, sete gitmek üzere yola çıktığı esnada trafik kazası geçirdi.
Henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde Atan'ın içinde bulunduğu araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Araçta yolcu olarak bulunan oyuncu Berk Atan (34) ile Aybike Sağlam Taşkın (29) yaralandı.
Omurga ve kaburgalarında kırıklar oluşan Berk Atan, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Sağlık durumu iyi
Tedavisi devam eden Atan, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal açıklamayla sevenlerine iç rahatlatan bir mesaj verdi.