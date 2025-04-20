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Seyhan'da DEM Parti binasına saldırı

Seyhan'da DEM Parti binasına saldırı

DEM Parti'nin Adana Seyhan'daki ilçe binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda partinin tabelası zarar görürken, parti yetkilileri saldırganlar hakkında yasal işlem başlatılması için şikayetçi oldu.

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Adana merkez Seyhan ilçesine bağlı Abidin Paşa Caddesi üzerinde bulunan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Seyhan İlçe Örgütü'ne saldırı gerçekleşti.

Kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısında partinin tabelası zarar gördü.

MA'da yer alan habere göre; parti yetkilileri, tabelayı parçalayarak kullanılmaz hale getiren saldırganların kimliklerinin tespit edilerek, haklarında yasal işlem başlatılması için şikayetçi oldu.

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