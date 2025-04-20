Emine'yi sokak ortasında öldürmüştü! Cani koca ahırda yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde Emine Akpınar 16 Nisan'da boşanma aşamasındaki eşi Emrah Akpınar tarafından alışverişten döndüğü sırada katledilmişti. Cinayetin ardından kayıplara karışan koca saklandığı ahırda yakalandı.Abone ol
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Akpınar'ı (36) silahla vurarak öldürdükten sonra kaçan zanlı Emrah Akpınar'ı yakalamak için çalışma başlattı.
Ekiplerin, ısıya duyarlı dron destekli yürüttüğü çalışma neticesinde Emrah Akpınar, Atakum Cami Mahallesi'nde saklandığı ahırda yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay: Samsun'un Canik ilçesinde 16 Nisan'da Emrah Akpınar (38), boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Akpınar'ı Karşıyaka Mahallesi'nde silahla vurarak öldürmüş, olayın ardından kaçmıştı.
Alışverişten dönerken katledilen Emine Akpınar'ın 15 Şubat'ta Akpınar'a uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenilmişti.
Şüpheli Akpınar'ın, 2016 yılı ağustos ayında, tartıştığı ağabeyi İdris Akpınar'ı bıçaklayarak öldürdüğü anlaşılmıştı. İdris Akpınar'ı öldürdüğü için Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 21 Aralık 2016'da yargılandığı davada, "Yakın akrabayı öldürme" suçundan önce müebbet hapse çarptırılan Emrah Akpınar'ın olayı tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezasının 16 yıl 8 aya indirildiği ve yaklaşık 5 yıl önce cezaevinden çıktığı öğrenilmişti.