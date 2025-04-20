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Türk Dünyasına köprü olan dernek

Türk Dünyasına köprü olan dernek

Dede Korkut Ozanlar Derneği, Erzincan’ın otantik kültür-sanat merkezi “Çırahane Kültürevi”nde yapılan Açılış Programıyla Türk Dünyası kültür-sanat hayatına “merhaba” dedi.

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Dede Korkut Ozanlar Derneği’nin açılışına valilik, belediye, üniversite yöneticileri, Erzincanlı ozan ve sanatçılar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde görev yapan Azerbaycan, Kazak, Kırgız hocalar ile aydınlar katıldı. Birbirinden değerlki ozanların sahne aldığı programa üniversite öğrencilerinin ilgisi fazla oldu.

Ozan-âşık sanatının piri Dede Korkut’un deyişleriyle selamlanan programın açılışının ardından Erzincan’ın aksakal ozanı Nurhanî mahlaslı Âşık Nuri Kaya, şiirler okuyup türküler söyledi. Kaya’nın sesi, sözü ve görkemiyle izleyicilerden büyük alkış aldı.

Programda konuşan aynı zamanda Erzican Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı da olan Dede Korkut Ozanlar Derneği’nin kurucu başkanı Prof. Dr. Ali Kafkasyalı, ozan-âşık geleneğinin Türk milletinin millî kimliğine, diline, inancına, edebiyatına, tarihine, musikisine katkısını ve hizmetlerini yorumladı.

Dede Korkut Ozanlar Derneği’nin faaliyet alanının sadece Erzincan ve Türkiye ile sınırlı olmayacağını belirten Prof. Dr. Kafkasyalı, derneğin Türk Dünyasına ve akraba halklara hizmet vereceğini dile getirerek, Yunus’tan, Kurbanî’den, Şenlik’ten, Sümmanî’den, Veysel’den, Daimî’den, Sularîden, Nihanî Baba’dan şiirler okudu.

Prof. Dr. Ali Kafkasyalı, sözlerini sonunda  13-16 Mayıs 2025 tarihlerinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bünyesinde “VI. Türk Dünyası Ozanlar Şöleni ve Alekber Çiçek Âşık Şiiri Çalıştayı”nın yapılacağını bildirdi.

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