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Bakan Yerlikaya Konya'da Yatırım Değerlendirme Koordinasyon Toplantısı sonrası konuştu

Bakan Yerlikaya Konya'da Yatırım Değerlendirme Koordinasyon Toplantısı sonrası konuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da, kentte yapılması planlanan ve inşası tamamlanan projelere ilişkin, Yatırım Değerlendirme Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

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Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ile katıldığı, Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantı sonrası, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'da basın açıklamasında bulundu.

Memleketi Konya'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu aktaran Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak, Konya'mızda Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız ve onların yatırımla ilgili şubeleri, ilgili tüm bürokratlarla beraber Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz, AK Parti İl Başkanımız ve ilçe başkanlarımız ve belediye başkanlarımızla hep birlikte 'İçişleri uhdesindeki ihtiyaç duyulan yatırımlarla ilgili neler var' konusunu masaya yatırdık. Uzun bir toplantı oldu." diye konuştu.

Konya'nın, Türkiye'de yüz ölçümü olarak en büyük şehir olduğunu hatırlatan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla Konya'mızın huzuru, güvenliği, esenliği için öncelikle bina olarak ihtiyaç duyduğumuz, yenilemek durumunda olduğumuz, ilaveten kapasite artışı gibi gereken ne varsa bunların her birini tek tek planladık. Yakın zaman içerisinde inşallah hem Emniyet Genel Müdürlüğümüz hem Jandarma Genel Komutanlığımız, ayrıca Destek Hizmetleri Başkanlığımızın da hükümet konaklarıyla ilgili çalışmaları tamamlanacak, bir eylem planı ortaya çıkacak. Bütçe imkanlarıyla da ilgili süreç bize nasıl bir imkan veriyorsa bunları süratle Konyalı hemşehrilerimizle buluşturacağız."

Vatandaşlara hizmet için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Yerlikaya, "Yapımı tamamlanan, ihtiyaç olan, vatandaşlarımızın hizmetine kavuşan yerler var. Bunlarla da ilgili inşallah yakın zaman içerisinde açılış törenlerini yapacağız. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizim için, Konya'mız için son derece verimli oldu." ifadesini kullandı.

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