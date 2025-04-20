BIST 9.317
DOLAR 38,10
EURO 43,49
ALTIN 4.076,87
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Werner Lorant hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Werner Lorant hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Werner Lorant, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Abone ol

Türkiye'de Fenerbahçe, Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa takımlarını çalıştırmış olan Werner Lorant, hayatını kaybetti.

76 yaşındaki Lorant'ın bir yılı aşkın süredir hastalıklarla uğraştığı ifade edildi.

Lorant'ın ölüm haberini kız kardeşi Erika, Alman basınına doğruladı.

HUZUREVİNDE KALIYORDU

2019 yılında teknik direktörlük kariyerini noktalayan Lorant'ın, bir süredir Almanya'nın Waging am See şehrindeki huzurevinde kaldığı ifade edildi.

SON GÜNLERİ HASTANEDE GEÇTİ

Werner Lorant'ın yaşadığı hastalığın kendisini gözle görülür biçimde etkilediği ve son dönemde günlerini hastanede geçirdiği kaydedildi.

Lorant, teknik direktörlük kariyerinde 1 kez Almanya Bölgesel Kupa şampiyonluğu yaşadı.

3 Ocak 2002 - 9 Aralık 2002 tarihleri arasında Fenerbahçe'nin başında 39 maça çıkan Lorant, 23 galibiyet - 8 beraberlik - 8 mağlubiyet alarak 1.97'lik puan ortalaması yakalamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
 MHP'li Feti Yıldız'dan İnfaz Kanunu çağrısı
 MHP'li Feti Yıldız'dan İnfaz Kanunu çağrısı
Özgür Özel’den Paskalya Bayramı tebriği
Özgür Özel’den Paskalya Bayramı tebriği
Türk Dünyasına köprü olan dernek
Türk Dünyasına köprü olan dernek
Sağlık Bakanlığı 12 il için düğmeye bastı! 105 hastane denetlenecek
Sağlık Bakanlığı 12 il için düğmeye bastı! 105 hastane denetlenecek
DEM Parti açıkladı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek isimler değişti
DEM Parti açıkladı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek isimler değişti
Emine'yi sokak ortasında öldürmüştü! Cani koca ahırda yakalandı
Emine'yi sokak ortasında öldürmüştü! Cani koca ahırda yakalandı
Eski milletvekili Fehmi Işıklar'ın eşi öldürüldü! Katil evlat gözaltında
Eski milletvekili Fehmi Işıklar'ın eşi öldürüldü! Katil evlat gözaltında
Seyhan'da DEM Parti binasına saldırı
Seyhan'da DEM Parti binasına saldırı
Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı
Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı
İsrail Savunma Bakanı: 'Neye mal olursa olsun' İran'a saldıracağız
İsrail Savunma Bakanı: 'Neye mal olursa olsun' İran'a saldıracağız
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den İmamoğlu'nun TRT paylaşımına tepki
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den İmamoğlu'nun TRT paylaşımına tepki
Mercek altına alındı, 40 bini riskli bulundu! Şimşek uyardı: 'Maliye kapılarını çalmadan...'
Mercek altına alındı, 40 bini riskli bulundu! Şimşek uyardı: 'Maliye kapılarını çalmadan...'