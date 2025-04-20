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Bekir Bozdağ'dan, Önder'in tedavi gördüğü hastaneye ziyaret

Bekir Bozdağ'dan, Önder'in tedavi gördüğü hastaneye ziyaret

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti.

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Önder'in ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Bozdağ, sağlık durumuna ilişkin hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Bozdağ, "TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder kardeşimizin rahatsızlığı nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi ve şifa dileklerimizi daha önce iletmiştik. Ancak bugün bizzat gelerek yakınlarına hastanede ziyarette bulunarak, geçmiş olsun dileklerimi ve şifa dileklerimi ilettim. Hem kızıyla hem annesiyle hem kardeşleriyle hem de buradaki DEM Grubu milletvekilleri ve grup başkanvekilleriyle görüşme imkanı bulduk." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan, Önder'in durumu hakkında her gün bilgi aldığını belirten Bozdağ, bundan sonraki süreçte Önder'in sıhhat bulması için dua edilip sabırla beklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan, bazı AK Parti'li, CHP'li ve DEM Parti'li vekiller de Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye geldi.

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